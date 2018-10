Torna il maltempo, weekend di rovesci e temporali nel Veneziano

Meteo in peggioramento a partire dalle prime ore di sabato. Si sta avvicinando al nostro territorio una perturbazione dal Nord Atlantico, che richiamerà un crescente flusso umido e mite dal Mediterraneo. All'inizio è previsto un aumento delle nubi medio-basse soprattutto in pianura, in seguito ci sarà una nuvolosità più significativa con precipitazioni che potrebbero risultare anche particolarmente abbondanti da domenica.

Sabato

Da sabato il cielo nel Veneziano sarà in prevalenza molto nuvoloso. Precipitazioni nel corso della giornata potranno essere da locali a sparse, ma comunque non troppo significative. La probabilità di rovesci, nel complesso, aumenterà sensibilmente andando da sud-est verso i rilievi, da bassa (5-25%) ad alta (75-100%). Moderati aumenti delle temperature in pianura, si riscontreranno venti prevalentemente deboli da nord-est.

Domenica

Nella giornata di domenica, dopo una mattinata nuvolosa, rovesci e locali temporali saranno registrati nel corso dell'intero pomeriggio. Le temperature presenteranno contenute variazioni di carattere locale, con aumenti delle minime specie in pianura. Le precipitazioni dovrebbero proseguire, e semmai diventare più consistenti, a partire da lunedì.