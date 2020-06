Le previsioni: possibili grandinate e raffiche di vento

Il meteo torna ad essere instabile in Veneto e in particolare nella pianura orientale e sul litorale veneziano. Secondo l'ultimo bollettino Arpav, saranno possibili rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio di oggi e fino alle prime ore di domani, martedì 30 giugno. Non si escludono fenomeni anche localmente intensi con grandinate e forti raffiche di vento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Avviso di criticità della protezione civile

Viste le previsioni, il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha diramato un avviso di criticità idrogeologica fino alle 8 di domani per il Veneto orientale, specie nelle aree dei fiumi Livenza, Lemene e Tagliamento.