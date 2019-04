Auto: come fare il passaggio di proprietà? Tutte le informazioni

Comprare un'auto usata può essere conveniente ma bisogna tenere conto del passaggio di proprietà. Tutte le pratiche relative al passaggio di proprietà vengono svolte dal concessionario nel caso in cui il mezzo venga acquistato in negozio, ma se decidiamo di comprare da un privato? In questo caso il passaggio dobbiamo farlo noi. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per effettuare un passaggio di proprietà di un'automobile.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ: COS'È? Il passaggio di proprietà è un atto obbgligatorio che per legge va fatto ogni volta che c'è di mezzo una compravendita di auto tra privati. Una volta firmato il contratto di vendita tra le parti bisogna innanzitutto autenticare la firma del venditore e solo una volta fatto si può procedere con la registrazione del passaggio e la sostituzione dei nomi sul libretto di circolazione entro 60 giorni dall'autentica della firma.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL PASSAGGIO I documenti che servono per effettuare un passaggio di proprietà di un'automobile sono:

- Certificato di proprietà (CDP) o Certificato digitale di proprietà (CDPD)

- Carta di Identità e Codice Fiscale di acquirente e venditore (fotocopia e originale)

- Carta di circolazione (fotocopia e originale)

- Nota di presentazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) - se il passaggio è in forma bilaterale o un atto pubblico o una sentenza

- Marca da bollo da 14,62 €

DOVE SI RICHIEDE IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ? Il passaggio di proprietà può essere richiesto presso gli uffici della Motorizzazione Civile oppure presso gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall'Automobile Club Italia (ACI) presente su tutto il territorio italiano. Presso la Motorizzazione si può procedere sia all'autentica della firma del venditore che al passaggio vero e proprio che in questo caso avverrebbe contestualmente all'autentica. Se si decide di optare per il PRA si avranno a disposizione 60 giorni dall'autentica della firma, fatta dagli stessi operatori del PRA, per la registrazione del passaggio. Si può inoltre usufruire per l'autentica della firma, dello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). In questo caso bisognerà, però, richiedere la registrazione del passaggio di proprietà immediatamente.