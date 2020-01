Auto elettriche e ibride, i modelli più venduti del 2019

Dopo esserci occupati dell'andamento del mercato automobilistico e motocicistico del 2019, oggi ci concentriamo sui dati forniti dalla UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) relativi alle vendite delle vetture ibride e dotate di alimentazione esclusivamente a batteria. In totale lo scorso anno sono state vendute in Italia 10.566 auto elettriche (+111%), mentre le immatricolazioni delle auto ibride (Mild-Hybrid, Full Hybrid e Plug-In) sono state 116.327, con un aumento del 33%. Per quanto riguarda le auto ibride, al vertice della classifica troviamo la Yaris di Toyota, brand che occupa anche le altre posizioni del podio con i modelli C-HR e RAV4.

La classifica delle auto ibride

1. Toyota Yaris

2. Toyota C-HR

3. Toyota RAV4

4. Toyota Corolla

5. Range Rover Evoque

6. Suzuki Ignis

7. Audi A6

8. Kia Niro

9. Suzuki Swift

10. Lexus UX

La classifica delle auto elettriche

1. Smart ForTwo

2. Renault Zoe

3. Tesla Model 3

4. Nissan Leaf

5. Smart ForFour

6. BMW i3

7. Hyundai Kona

8. Tesla Model S

9. Tesla Model X

10. Jaguar i-Pace

