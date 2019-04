Auto: cambio olio del motore, quanto costa e dove farlo a Venezia

Cambiare l'olio della propria auto è un'operazione necessaria per il corretto funzionamento della vettura. L'olio, infatti, lubrifica gli organi meccanici del motore, protegge le superfici metalliche dalla corrusione e aiuta il raffreddamento del propulsore. Bisogna controllare periodicamente il livello dell'olio presente nel motore per mantenere ottimali le condizioni dell'auto e di conseguenza anche il suo funzionamento. Ma come si fa? Semplice, basta tenere sotto controllo il suo livello guardando l'apposita asticella e, in caso di necessità, rabboccarlo. Altra cosa importante da fare è tenere sott'occhio la spia presente nel quadro strumenti dell'auto e rispettare le tempistiche dei tagliandi auto per garantire una perfetta funzionalità delle sue componenti.

CAMBIO OLIO AUTO: QUANDO FARLO? Per sapere quando cambiare l'olio bisogna far riferimento alle istruzioni presenti nel libretto di uso e manutenzione dell'auto. La regola di base è quella di cambiare l'olio ogni 15 mila km per le auto a benzina e 30 mila per quelle a diesel. Oltre all'olio, però, va cambiato anche il filtro, costituito da una serie di membrane che hanno il fine di tenere pulito l'olio raccogliendo le impurità durante la combustione.

CHI EFFETTUA IL CAMBIO DI OLIO E QUANTO COSTA? Chi è che si occupa del cambio di olio nelle vetture? Sia il benzinaio che le officine specializzate. C'è anche chi sceglie il fai da te ma rivolgersi a mani esperte è sempre più opportuno. E per quanto riguarda i costi? La spesa dovrà tenere conto, oltre al costo dell'olio in sé, anche della manodopera del meccanico. Altri costi da considerare sono quelli relativi allo smaltimento dell'olio vecchio, alla sostituzione del filtro e al cambio della guarnizione del tappo della coppa. Il costo dell'olio cambia in base al lubrificante presente al suo interno e ai litri necessari per il tipo di automobile. Per sapere con esattezza quale olio utilizzare basta guardare il libretto di uso e manutenzione dell'auto. Se si sceglie di affidarsi a un professionista i costi totali di sostituzione vanno dai 100 ai 150 €.

VENEZIA: A CHI RIVOLGERSI PER IL CAMBIO DELL'OLIO?

Autofficina Autosport - Via Torino, 156, Mestre, tel. 3281764655

Officina F.lli Zorzetto - Via Milano, 64, Mestre, tel. 041950718

Autofficina e Centro Assistenza M.D. Service - Via S. Donà, 328, Mestre, tel. 0415416398