Come individuare gli autovelox: ecco le migliori app del 2019

Sono diverse le applicazioni presenti sugli store Apple e Google che consentono di scoprire la posizione esatta dei vari sistemi di rilevamento della velocità delle auto. Si tratta di app tutte gratuite e aggiornate, disponivili sia per Android che per iOS, che permettono facilmente di scoprire dove sono gli autovelox, fissi e mobili. Tra le altre funzionalità di queste app ci sono anche quelle legate alla navigazione e alla modalità dash cam. Ecco una selezione delle migliori, scopriamole insieme.

Waze

Waze è una popolare app di navigazione, acquistata di recente da Google, che mostra sulla mappa la posizione delle telecamere fisse o quelle segnalate dagli altri utenti. Waze permette, infatti, a ognuno di aggiungere la posizione di autovelox in modo semplice e veloce, basta cliccare sull'apposito tasto per aggiornare e rendere più precisa la mappa. L'applicazione è compatibile con i sistemi Tutor e Vergilius e segnala anche i distributori di carburante particolarmente economici, le ZTL e gli incidenti.

Autovelox Fissi e Mobili

Autovelox Fissi e Mobili è un'ulteriore app gratuita per dispositivi Android e iOS. L'applicazione mostra sulla mappa gli autovelox fissi, mobili e le fotocamere ai semafori in tutta Italia ed Europa. Anche in questo caso l'archivio è stato creato anche grazie alla collaborazione degli stessi utenti. Il database è aggiornato quotidianamente e l’interfaccia è chiara e semplice.

Autovelox!

Si tratta di una delle più note app per la rilevazione di autovelox fissi, mobili e sistemi per la rilevazione della velocità media. L'app è in grado di avvisare i suoi utenti ogni volta che si avvicineranno a una postazione di rilevamento. Autovelox! comunica la distanza dalla postazione e il limite di velocità rilevato su quella tratta. Tra le altre funzionalità c'è la funzione background per utilizzare l’applicazione a schermo spento o in contemporanea con un navigatore e la possibilità di inserire nuove postazioni in tempo reale.

Autovelox Italia

Sviluppata da Sygic, Autovelox Italia è un'app che ospita un archivio di circa 60.000 camere integrando anche informazioni su semafori con rilevamento delle infrazioni e sui sistemi mobili segnalati. Ricordiamo, infine, la versione Premium che include anche l’opzione Dash camera per registrare video utili eventualmente in caso di incidenti.

