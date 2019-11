Le migliori station wagon del 2019

Le station wagon sono auto familiari comode per lunghi viaggi e dotate di un grande bagagliaio che, nonostante tutte queste caratteristiche, hanno un costo molto contenuto. Scopriamo insieme i migliori modelli del 2019 di questa tipologia di auto dal look accattivante e moderno, dotate di tecnologia all'avanguardia e con abitacoli ampi e confortevoli.

Dacia Logan MCV

La Dacia Logan MCV è una station wagon dal costo contenuto, acquistabile a partire da 8.850 euro. Logan MCV propone motorizzazioni a benzina, diesel e GPL per soddisfare le esigenze di tutti i conducenti. Ricordiamo inoltre la versione Stepway (a 14.000 euro) che include navigatore, sensori di parcheggio, climatizzatore e cruise control.

Fiat Tipo Station Wagon

Proseguiamo con la Fiat Tipo Station Wagon, un’auto familiare con dimensioni piuttosto generose grazie a una lunghezza di ben 457 cm e un ampio bagagliaio da 550 litri. Vettura acquistabile a partire da 17.300 euro, disponibile anche nell’allestimento Wagon Street con nuovi cerchi e particolari della carrozzeria di colore nero.

Peugeot 508 SW

Per chi è alla ricerca di una station wagon dal look elegante e sportivo, ecco la Peugeot 508 SW. Una station wagon con un ampio bagagliaio che può arrivare fino a 1780 litri. Tra le motorizzazioni spicca la variante ibrida plug-in con 40 km di autonomia in modalità elettrica. La Peugeot 508 SW è acquistabile a partire da 31.739 euro.

Audi A4 Avant

Terminiamo con l’Audi A4 Avant, una station wagon dalle linee accattivanti e con a bordo una moderna piattaforma di infotainment. Il bagagliaio normalmente ospita fino a 495 litri ma, con gli schienali dei sedili posteriori inclinati, raggiunge fino a 1495 litri di capacità. Ricordiamo, inoltre, la versione quattro con trazione integrale e la variante sportiva S line edition. L’Audi A4 Avant è acquistabile a partire da 38.100 euro.

