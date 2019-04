Pneumatici moto: quando e come sostituirli a Venezia

Una moto per dare emozioni ha bisogno di ricevere in cambio una buona dose di manutenzione, soprattutto per quanto riguarda gli pneumatici, che, se sfruttati al limite, possono minare il piacere di guida e soprattutto la sicurezza del motociclista.

Le gomme sono l'unico punto di contatto fra la moto e la strada ed è, pertanto, fondamentale saper riconoscere quando è il momento giusto per sostituirle. È quindi importante valutare periodicamente il loro stato di salute, a partire da un controllo regolare della pressione da effettuare almeno una volta al mese. Inoltre, è consigliabile far controllare anche l'equilibratura delle ruote e questo è raccomandabile farlo almeno una volta l’anno.

GOMME USURATE? È GIUNTO IL MOMENTO DI CAMBIARLE Anche le gomme delle moto invecchiano con la tenuta su strada che diminuisce progressivamente, in particolare sul bagnato. Con il passare del tempo le gomme perdono di elasticità e tendono ad indurirsi, fenomeno che può anche portare alla formazione di crepe e screpolature in diversi punti dello pneumatico. È quindi consigliabile, una volta accortisi dell’usura, di procedere con l'immediata sostituzione della gomma e questo, soprattutto se si osservano deformazioni su fianchi, spalla o battistrada.

QUANTO DURA UNO PNEUMATICO? Dipende. Sono molti i fattori che influenzano la durata di uno pneumatico, tra questi ci sono le condizioni climatiche, lo stato di manutenzione, lo stile e la velocità di guida e, in ultimo, lo stoccaggio delle gomme.

In generale è preferibile non utilizzare pneumatici più vecchi di 3-4 anni (ogni pneumatico riporta sul fianco l’anno e la settimana in cui è stato prodotto, dopo la sigla DOT); superata questa data è comunque consigliabile la sostituzione delle gomme, anche se poco usurate.

COME RICONOSCO CHE GLI PNEUMATICI SONO DA SOSTITUIRE? Per riconoscere quando è il momento giusto per sostituire le gomme della propria moto bisogna innanzitutto partire dal loro consumo e sapere quali sono i limiti entro i quali si può continuare ad usarle. In Italia, il limite legale del consumo del battistrada è di 1 mm per moto e scooter e di 0,5 mm per i ciclomotori. Piuttosto che aspettare di avere le gomme usurate oltre i limiti stabiliti dal codice della strada è consigliabile cambiarle un po' prima per ovvi motivi di sicureza. Per sapere come analizzare lo stato di usura degli pneumatici della propria moto basta osservare con attenzione gli appositi indicatori che sono inseriti fra le scanalature della gomma. Sono proprio questi a mostrare con chiarezza quando si è raggiunto il limite di consumo.

QUALI GOMME SONO GIUSTE PER LA MIA MOTO? Quando si cambiano le gomme è fondamentale scegliere un modello nel rispetto del codice della strada e delle specifiche della moto stessa. Inoltre il nostro consiglio è quello di acquistare gomme anteriori e posteriori della medesima gamma e scegliere lo pneumatico in base all’utilizzo della moto (tipi di percorsi, chilometraggio annuale e stile di guida).

QUANTO COSTA SOSTITUIRE I VECCHI PNEUMATICI CON QUELLI NUOVI? Non può esserci una risposta univoca a questa domanda visto l'ampio numero di modelli disponibili sul mercato che spaziano da soluzioni economiche, magari di fine serie, a prodotti costosi e dalle elevate prestazioni, fino, ad esempio, alle versioni bimescola, con più mescola a seconda dell’area di battistrada di riguardo. In generale, presso i gommisti di Venezia, il costo di una coppia di gomme nuove di buona qualità costano all’incirca 150 euro; cifra a cui bisogna aggiungere il costo del montaggio e dell’equilibratura che vanno da un minimo di 25 a un massimo di 40 euro circa.

VENEZIA: A CHI MI RIVOLGO PER IL CAMBIO DI PNEUMATICI? Per cambiare le gomme della propria moto a Venezia vi segnaliamo diversi gommisti raccomandabili per un ottimo rapporto qualità/prezzo, per la precisione nel montaggio e nell'equilibratura e, infine, per l'ampia offerta di modelli di pneumatici per tutte le esigenze.

Andrea Minto - Via Porto di Cavergnago, 10/A, Mestre

Cecchinato Pneumatici - Via Dobbiaco, 4, Mestre

Pneus Service Venezia., Via Torino, 86, Mestre

Mestrina Gomme, Via Castellana 32, Mestre