Cruscotto auto: i trucchi per una pulizia impeccabile

Una delle superfici dell'auto che si sporca più facilmente di tutte è senza dubbio la plancia. Per questo motivo bisogna dedicarle più attenzione, si tratta infatti di una zona particolarmente delicata che va pulita con cura e, soprattutto, utilizzando i prodotti giusti. Come si procede allora alla pulizia del cruscotto? Il primo passo da fare è quello di eliminare la polvere in eccesso e la scorcizia presente nell'abitacolo. Poi, con un panno leggermente inumidito con acqua o un apposito piumino a setole morbide si può dare una seconda mano di pulizia. Va ricordato che utilizzare anche un piccolo pennello a setole morbide può essere molto utile per eliminare la polvere dalle fessure come la zona intorno al cambio oppure i vari pulsanti della plancia.

Nel caso in cui si abbia a che fare con aloni o macchie si possono utilizzare detergenti specifici per la pulizia del cruscotto che vanno applicati usando un panno morbido e seguendo sempre le istruzioni fornite sul prodotto. Per quanto riguarda invece la pulizia del dispolay e della strumentazione di guida vanno seguite con attenzione le indicazioni fornite dal costruttore dell'auto. Un ultimo utile consiglio è quello di applicare, a pulizia completata, un prodotto protettivo che crea un film antistatico che respinge la polvere e ostacola la formazione di impronte. Sul mercato ne esistono di vario genere e si tratta di prodoti multifunzione che oltre a detergere e proteggere il cruscotto hanno anche la caratteristica di ravvivare le plastiche rendendo anche più profumato l'ambiente. Questi detergenti per scruscotti assicurano anche un'efficace barriera anti UVA/UVB, limitano l'usura precoce dei materiali e sono adatti alla pulizia di varie superfici, non solo in plastica ma anche in gomma, pelle, semipelle e radica.

I prodotti più venduti sul web

Arexons Protettivo Cruscotti

Arexons Pulitore Cruscotti con igienizzante

Meguiar´s Pulitore Cruscotti

Wizzy panno in microfibra