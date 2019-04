Motorini elettrici: perché sceglierli e dove acquistarli a Venezia

Affidarsi a veicoli elettrici vuol dire fare una scelta che mette in primo piano la salvaguardia dell'ambiente. La mobilità sostenibile, dopotutto, sta prendendo sempre più piede nelle città italiane, prima tra tutte Venezia, che sceglie di puntare sui veicoli green per una sempre maggiore riduzione dell'inquinamento ambientale. Lo scooter elettrico diventa così un mezzo di trasporto sempre più ambito grazie a una maggiore consapevolezza delle persone in materia di sostenibilità e alla recente diffusione di auto elettriche e ibride sempre più presenti sulle strade italiane. Ma oltre al rispetto dell'ambiente, quali sono i vantaggi di un motorino elettrico? Scopriamolo insieme.

MOTORINO ELETTRICO: CARATTERISTICHE Lo scooter elettrico è un veicolo a due ruote che dispone al suo interno di un motore a batteria. Si tratta di un veicolo a due ruote completamente ecologico grazie alla mancanza di combustione di carburante all'interno del motore che, invece, è alimentato da una batteria al silicio o al litio.

DURATA DELLA BATTERIA E MODALITÀ DI RICARICA Prima di procedere all'acquisto di un motorino elettrico bisogna porre l'attenzione sull'autonomia della batteria, aspetto da non sottovalutare. La durata dipende al modello prescelto ma possiamo dire che in media la batteria degli scooter elettrici presenti sul mercato ha una durata di circa 50/70 Km con una ricarica piena. I tempi di ricarica variano dalle 4 alle 8 ore. Le modalità di ricarida dello scooter sono diverse: lo si può ricaricare direttamente da casa utilizzando una presa da 220 V e il cavo che viene dato in dotazione con l'acquisto oppure affidarsi alle colonnine di ricarica presenti all'interno della propria città.

I COSTI DELLO SCOOTER ELETTRICO Nonostante il prezzo di uno scooter elettrico varia da modello a modello possiamo dire che in media la spesa ammonta intorno ai 2-5 mila euro. Bisogna inoltre considerare i costi per il consumo dell'energia elettrica necessario per caricare il veicolo. Si tratta, però, di prezzi ridotti. La stima è infatti di 30-40 centesimi per ricarica. Bisogna poi considerare la riduzione sui costi di manutenzione vista l'assenza di cilindri, valvole, carburatori.

VANTAGGI SCOOTER ELETTRICO Tra i vantaggi del motorino elettrico ci sono i costi ridotti di ricarica e manutenzione, la possibilità di effettuare la ricarica direttamente a casa propria senza dover raggiungere postazioni fisse in giro per la città. Non bisogna poi sottovalutare l'inesistente impatto ambientale e il fatto di essere veicoli molto silenziosi.

DOVE ACQUISTARE MOTORINI ELETTRICI A VENEZIA E PROVINCIA