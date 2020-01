Lo stile di guida contribuisce all'inquinamento dell'aria, cambiarlo può ridurre le polveri sottili

Lo stile di guida incide sull'inquinamento dell'aria e cambiarlo può avere risvolti positivi sui livelli di pm10. È questa la teoria sperimentata dal corso "ecodrive training" organizzato dall'azienda Carraro S.p.a. e rivolto ad autisti di sette aziende sia pubbliche che private che hanno partecipato, nei giorni scorsi, a lezioni teoriche e pratiche per imparare a guidare inquinando meno.

Con dodici ore di lezione, condotte da Sergio Serafin, handover specialist di Carraro, è stato mostrato ai professionisti della guida come condurre un veicolo in modo più intelligente, economico e, soprattutto ecologico, sfruttando al massimo la tecnologia dei nuovi Mercedes-Benz Actros.

«È dimostrato che uno stile di guida diverso – spiega l’ad Giovanni Carraro – che ad esempio ottimizzi le accelerazioni e le frenate, possa portare grossi margini di miglioramento anche nel risparmio di carburante, fino addirittura ad un 10% in meno, mantenendo sempre gli stessi tempi di percorrenza. Il che significa anche un vantaggio per la qualità dell’aria, e in tempi come questi ce n’è assolutamente bisogno».

A fine corso è stato rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione.