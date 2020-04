Vendita e riparazione di auto e moto, riaprono in Veneto 11.405 imprese

Dal 4 maggio riapriranno in Veneto 11.405 imprese che operano nella vendita e riparazione di auto e moto. La fase 2, infatti, prevede anche la riapertura delle imprese del settore automotive che si occupano di “commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli” (codice ATECO 45) con la possibilità, quindi, per i cittadini di recarsi in concessionaria per acquistare e/o provare un’auto e per i concessionari di consegnare le autovetture al cliente, anche al di fuori della regione, e organizzare delle prove auto a domicilio.

Si contano sul territorio italiano 157.700 imprese attive in questo settore e pronte a ripartire, di cui 11.405 in Veneto (a Verona sono 2.362, a Padva 2.215, a Vicenza 2.162, a Treviso 2.137, a Venezia 1.574, a Rovigo 645 e a Belluno 310). Sono diversi, però, i dubbi da parte dei cittadini a riguardo, soprattutto a causa delle limitazioni per gli spostamenti, ecco allora che il sito di annunci AutoScout24 insieme allo studio legale Morpurgo e associati, specializzato in diritto del lavoro e sicurezza, ha voluto fare chiarezza e dare risposte alle domande più frequenti dei cittadini.



I privati cittadini possono o meno recarsi in concessionaria per acquistare e/o provare un’auto? Se sì, solo all’interno della regione?

Secondo l’interpretazione sì, come per altre attività commerciali (edicole, tabaccai, ecc.) sarà possibile visitare le concessionarie, purché nei limiti del tragitto più breve, solo nella propria regione, con l’autocertificazione e mantenedo la distanza di almeno 1 metro tra le persone.

I concessionari possono consegnare le autovetture al cliente? O organizzare delle prove auto a domicilio?

In entrambi i casi sì, non sono previsti espliciti divieti. Sulla base delle disposizioni attuali non è previsto un esplicito divieto di consegnare le autovetture presso il domicilio del cliente. Anche per i test-drive non è previsto un divieto per le prove a domicilio.

I dealer possono consegnare la vettura con una bisarca all’interno della regione? E fuori regione?

Sì, sia in regione sia fuori regione perché Il trasporto delle merci è considerato un’esigenza lavorativa. L’attività di consegna di autovetture è stata autorizzata con il DPCM del 10 aprile 2020 dove, nell’elenco delle attività autorizzate, è presente il codice ATECO 49 riferito al «trasporto terrestre e trasporto mediante condotte», al cui interno rientra il codice ATECO 49.41.00 riferito al «trasporto di merci su strada» e nella cui descrizione di attività è presente anche il «trasporto di autovetture». Il trasporto delle merci è considerato un’esigenza lavorativa, e dunque, le merci possono entrare ed uscire anche fuori regione.

I passaggi di proprietà si possono fare e registrare?

Sì, i passaggi di proprietà sono consentiti. Il decreto Cura Italia ha stabilito la proroga al 31 ottobre 2020 della validità della ricevuta sostitutiva della carta di circolazione rilasciata dalle agenzie di pratiche auto in occasione di un passaggio di proprietà.