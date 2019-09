Macchinine agricole e patenti: quali servono per guidarle?

Con quali patenti si guidano le macchine agricole o le macchine operatrici? Si tratta di una domanda che spesso ci si pone soprattutto per chi lavora o vuole iniziare a lavorare nel settore dell'agricoltura. Ecco allora una guida sulle normative del Codice della Strada sulla guida di questi veicoli a partire da quali patenti è necessario ottenere per poterne usufruire.

Le patenti

Esistono tre tipi diversi di patente per poter guidare macchine agricole:

Patente A1 - secondo il decreto legge (circolare N°4857 del 2013) questa tipologia di patente è adatta a “Macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h’’. Nello specifico, la patente di questo tipo si può anche conseguire a soli 16 anni, ed è ritenuta idonea per condurre le macchine agricole e operatrici.

- secondo il decreto legge (circolare N°4857 del 2013) questa tipologia di patente è adatta a “Macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h’’. Nello specifico, la patente di questo tipo si può anche conseguire a soli 16 anni, ed è ritenuta idonea per condurre le macchine agricole e operatrici. Patente B - consente di guidare tutte le macchine operatrici e anche, eventualmente, le macchine agricole che non compaiono nella lista delle macchine autorizzate dalla patente A1. Questo tipo di patente si consegue a 18 anni e permette, quindi, di guidare mezzi come ad esempio le trattrici e tutte le altre macchine agricole e macchine agricole operatrici senza limiti di dimensioni e di peso.

- consente di guidare tutte le macchine operatrici e anche, eventualmente, le macchine agricole che non compaiono nella lista delle macchine autorizzate dalla patente A1. Questo tipo di patente si consegue a 18 anni e permette, quindi, di guidare mezzi come ad esempio le trattrici e tutte le altre macchine agricole e macchine agricole operatrici senza limiti di dimensioni e di peso. Patente C1 - questa patente è richiesta ed è indispensabile per guidare macchine operatrici eccezionali.

Le differenze

Le macchine agricole operatrici sono, ad esempio, le mietitrebbie, i mezzi di raccolta di prodotti agricoli e le trincee. Le macchine agricole, invece, sono i carrelli elevatori, le autogru e gli escavatori, quindi tutti quei mezzi impiegati sia in strada sia all'interno di un cantiere di lavoro.

Sanzioni del Codice della Strada

Se, in un controllo, non si dovesse essere in regola con la patente nel caso di guida di macchine agricole oppure operatrici si dovrò pagare una penale e in alcuni casi è previsto anche il fermo della macchina per un massimo di tre mesi. Chi, inoltre, dovesse guidare tali mezzi senza essere munito di patente viene punito ai sensi dell'articolo 116, comme 15 e 17 con una sanzione amministrativa che parte da 5mila euro fino a 30mila. Va inoltre sottolineato che se si viene fermati alla guida senza essere in possesso della patente una seconda volta nell’arco di due anni, scatta l’arresto fino a un anno.