Gli showroom di Venezia svelano la novità glamour del 2020!

Fase 2 praticamente archiviata a Venezia, dopo che la Regione Veneto è stata in grado di affrontare l'emergenza sanitaria nel migliore dei modi. In città, tra le tante aziende che riaprono i battenti, sono alcuni concessionari ad attirare l'attenzione, perché riaprire gli showroom è un conto, farlo con grandi novità è tutta un'altra cosa.

E non ci riferiamo alle novità legate alle solite e ormai ben conosciute misure di prevenzione sanitaria intraprese a tutela della sicurezza di staff e clienti. A Venezia, le vere novità sono altre e viaggiano su ruote!

I tempi, infatti, sono maturi per presentare i nuovi modelli dei grandi brand dell'automotive e Mercedes non si è fatta attendere, lanciando sul mercato italiano la Nuova GLA, un SUV compatto, sportivo e glamour, che unisce tecnologia, sicurezza e design innovativo. Una bella novità che rende perfettamente l'idea del nuovo corso stilistico intrapreso da Mercedes Benz su tutta la gamma.

Diretta discendente di quella Mercedes Benz GLA, nata nel 2013, che aveva superato il milione di pezzi venduti, la Nuova GLA si rinnova in tutto, trasformandosi nel design, nelle forme e negli allestimenti, diventando più glamour e al passo coi tempi.

L'anima sportiva della Nuova GLA si traduce in eleganza su strada, grazie alla mascherina centrale del radiatore su cui campeggia la grande stella Mercedes, agli sbalzi corti davanti e dietro e alla linea pulita. La cura del dettaglio si nota nella qualità dei fari, nei powerdome sul cofano e nelle linee in stile Coupé dei finestrini, mentre la forza del SUV si manifesta nelle spalle muscolose in coda e nei cladding protettivi continui che, insieme ai paracolpi anteriore e posteriore, le danno il carattere offroads.

All'interno, invece, la Nuova GLA regala ampi spazi e flessibilità per conducente e passeggeri, con 10 cm in più in altezza rispetto alla versione precedente e la fila di sedili posteriori, disponibili nelle varianti 40:60 e 40:20:40, che può essere spostata avanti e indietro di ben 14 cm per adattarsi alle più diverse esigenze di carico nel bagagliaio.

La plancia, dal canto suo, è un gioiello di tecnologia, dominata da due schermi da 7 e 10 pollici configurabili in tre varianti, su cui poter visualizzare e consultare tutte le informazioni della vettura. Il sistema multimediale con intelligenza artificiale MBUX (Mercedes Benz User Experience) fa il resto, regalando un'esperienza di guida unica e intuitiva.

Esperienza di guida resa anche più sicura da sistemi di prevenzione e assistenza attiva, tra cui la frenata autonoma con sterzata automatica in caso di ostacoli improvvisi, Blind Spot Assist attivo, Attention Assist e riconoscimento dei segnali stradali. Mentre con i cinque diversi allestimenti e le altrettante motorizzazioni turbo, diesel e benzina, che spaziano da 116 a 224 CV, con cambio automatico o a doppia frizione a 7 o 8 marce, si ha la massima possibilità di personalizzazione.

Insomma, la Mercedes GLA 2020 riesce a unire in un'unica vettura compattezza e spaziosità, sicurezza e tecnologia ed efficienza e sportività. Il Gruppo Carraro, concessionaria punto di riferimento di Mercedes Benz nell'area veneziana, la propone in offerta lancio a partire da 35.000 € e attende tutti nei suoi showroom per un giro di prova e sul sito per scoprire ogni dettaglio su allestimenti e motorizzazioni e i segreti che ancora nasconde l'auto più glamour sul mercato.