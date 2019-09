Tecnologia e innovazione al servizio della pelle

La pelle, organo più esteso dell’organismo umano e biglietto da visita per eccellenza, è sempre lì, in bella vista, a “fare la spia”.

Ti sarà capitato, infatti, di non aver dormito molto una notte, e quali sono stati i risultati? la pelle ha assunto un colorito spento e opaco svelando la tua notte brava! E quando hai trascurato la sua idratazione? O non hai preso il l sole con le dovute precauzioni? ecco comparire una piccola macchia solare o una nuova, temutissima, ruga. Per questo motivo ci si impegna a prendersene cura e a migliorarne l’aspetto, con buone abitudini alimentari, dormendo a sufficienza e, ovviamente, con il supporto di prodotti validi. Più facile a dirsi che a farsi, anche perché bisogna affidarsi ad aziende serie, i cui prodotti siano davvero efficaci: quanto è seccante provare una crema che promette un risultato, ma poi non lo mantiene?

In questo ambito, si distingue QD Italia, azienda italiana leader nel settore della cosmetica, che si fa promotrice di un concetto di bellezza personale, ottenuta valorizzando l’unicità di ciascun individuo. Volendo fornire il massimo risultato ai propri clienti, QD Italia ha attivato il proprio team di esperti. Selezionare i principi attivi più performanti, infatti, è solo il primo passo verso la creazione di un prodotto d’eccellenza: è fondamentale che queste sostanze vengano veicolate dove più necessario per ottenere i risultati desiderati.

Le ricerche hanno individuato nei “niosomi” il sistema più adatto per portare i principi attivi in profondità nella cute.

La Dottoressa Carmela Pappalardo, esperta con ventennale esperienza nel campo, racconta: “È importante che il principio attivo superi lo strato corneo, ovvero lo strato più esterno della pelle, e venga trasportato negli strati più profondi dove verrà rilasciato lentamente per ottenere la massima efficacia. Dopo attente ricerche, abbiamo quindi visto che i niosomi rispondono a questa necessità”.

I niosomi sono piccole vescicole contenenti il principio attivo che, in virtù delle dimensioni estremamente ridotte e della loro struttura elastica e deformabile, penetrano la pelle con più facilità. Inoltre, raggiungono gli strati più profondi della pelle grazie al “gradiente osmotico”: i niosomi, infatti, vengono attirati dall’acqua, presente in gran quantità negli strati cutanei inferiori.

Ecco spiegate le condizioni che garantiscono la massima efficacia dei prodotti Bellezza Italiana di QD Italia!

Il team di esperti ha eseguito test di efficacia, in vitro e in vivo su un campione di volontari, dimostrando, con numeri sorprendenti, la validità dei principi attivi impiegati. Finalmente, dopo studi, test e prove, vedono la luce i prodotti finiti; uno di questi è la crema corpo NIO-CELL, valido alleato nella battaglia contro l’inestetismo più odiato dalle donne: la cellulite! Si sa che le cause che concorrono a generare la cellulite sono molteplici: fumo, sedentarietà, problemi ormonali, predisposizione genetica... eppure, i principi attivi presenti in NIO-CELL danno una grande mano nel migliorare la pelle a buccia d’arancia. Scacco matto, cellulite! Se, invece, il problema è qualche rotolino di troppo, NIO-SLIM fa per te: una crema leggera che aiuta a rimodellare la silhouette, rendendola più armoniosa. E cos’è la bellezza, se non armonia? Magari desideri una pelle più tonica ed elastica, allora devi assolutamente provare la crema NIO-TONIC, con principi attivi perfetti per idratare in profondità. Ovviamente, la scelta tra i prodotti non finisce qui! La linea Bellezza Italiana è davvero ampia e dona una soluzione per ogni imperfezione, si tratti di rughe, acne, colorito spento, cellulite, depositi adiposi...c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Appurata l’efficacia di questi prodotti innovativi, basati su studi che hanno prodotto tecnologie all’avanguardia, non c’è da aggiungere altro, giusto? In realtà, no!

Bellezza Italiana ha molto a cuore un altro aspetto importante nella formulazione di un prodotto: la composizione naturale delle sostanze utilizzate. “Naturale non va sempre a braccetto con tecnologico” racconta, ancora, la Dottoressa Pappalardo “e non è sempre possibile formulare un prodotto tecnologico e naturale. In questo caso, però, siamo riusciti a far convivere alta tecnologia con alta naturalità, e non è cosa da poco. I nostri principi attivi sono, infatti, certificati COSMOS [associazione che attesta la composizione naturale degli ingredienti]”.

Ecco i risultati che possono produrre impegno, ricerca e costanza!