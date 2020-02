Dieci milioni per ristrutturare abitazioni private, esultano gli edili

Positiva la reazione degli edili dopo l'annuncio del Comune dell'arrivo di risorse per 10 milioni di euro, attraverso bandi destinati alla ristrutturazione delle case private. La misura dell'Amministrazione veneziana è per il presidente di Ance Giovanni Salmistrari: «soddisfacente e concreta. In questo modo il Comune mette a disposizione uno strumento importante a favore di una residenzialità che a Venezia deve fare i conti con costi troppo elevati, non alla portata di tutti».

La delibera per una variazione di bilancio in merito è stata presentata mercoledì a Ca' Farsetti, e riguarda soldi da destinare al restauro di immobili privati. L'assessore al Bilancio comunale Michele Zuin ha spiegato mercoledì che si tratta di contributi derivanti dalla legge speciale destinati alla sistemazione delle case per i residenti, escludendo in ogni modo l'uso a scopi turistici, per accedere ai quali si dovrà rispondere a determinati criteri.