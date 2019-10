Biblioteche, sindacati e Comune ricominciano a intendersi

Si ricompone, almeno per ora, lo strappo fra sindacati e Comune sulle biblioteche. Le sigle Fp Cgil, Csa Ral e Uil Fpl hanno manifestato soddisfazione al tavolo di mercoledì, per l'impegno formale, assunto dall'amministrazione, a valutare alcune partite calde sul personale, nonostante sull'esternalizzazione dei servizi la distanza resti massima. «Deve essere arrestata - per i sindacati - anzi, si rivedano le scelte assunte per ritornare ad una completa offerta pubblica del servizio». «Tutto quello che stiamo facendo è rilanciare il settore bibliotecario - commenta l'assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini - investendo in libri e tecnologia, aumentando gli orari di apertura e la qualità dell'offerta. I lettori sono in crescita e questo a conferma delle scelte fatte».

I temi messi a verbale

Intanto l'amministrazione si impegna a verificare le richieste di mobilità dei dipendenti, verso altre biblioteche della rete, evitare spostamenti che creano eccessivi disagi al personale, mantenere le indennità in essere per lo stesso servizio, e per coloro che lo ricoprono, fare formazione, accogliere eventuali richieste di uscita dal servizio che mettano in difficoltà la tenuta dello stesso, valutare alternative per garantire la copertura del sabato pomeriggio alla Vez Junior, istituire un tavolo di monitoraggio sull’appalto, con cadenza quindicinale.