Per la salvaguardia di Venezia si ricomincia dall'ascolto degli interessati

Sta per partire un'indagine conoscitiva, che durerà tre mesi, nell'ambito della proposta di legge a firma del parlamentare Pd Nicola Pellicani: Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della laguna. L'impianto risale al 17 dicembre scorso. «Saranno ascoltati i rappresentanti dei ministeri e degli enti territoriali, le istituzioni, le associazioni di categoria, gli istituti di ricerca, gli enti del mondo ambientalista, i comitati impegnati nella tutela della laguna e interessati al dossier Venezia.

Corsia preferenziale

«Nulla vieta, in caso di necessità, di estendere la partecipazione di altri soggetti. Si valuterà se ampliare il campo dell'indagine o integrare l'attività istruttoria con audizioni informali», si legge nella delibera approvata oggi, mercoledì 15 gennaio, in Commissione Ambiente alla Camera. «Ora l'indagine conoscitiva per la salvaguardia di Venezia è tra le priorità dei lavori delle prossime settimane, come ha deciso la conferenza dei capigruppo della Camera - commenta Pellicani - Un segno di attenzione e riconoscimento al lavoro svolto nel corso della legislatura, che si aggiunge all'attuazione del centro per i Cambiamenti Climatici già finanziato nella legge di Bilancio».