«Basta con la demagogia»

COMUNICATO STAMPA SARDINE DI VENEZIA

Venezia 29/04/2020. Ieri sera il sindaco Brugnaro, assieme ad alcuni ristoratori, ha partecipato ad un flash mob in piazza San Marco. Un fatto che risalta alla luce dell'ordinanza prefettizia del lontano 1997, che vieta le manifestazioni nella piazza più famosa di Venezia. Il momento è complicato e lo sconforto che ha preso molti dopo la conferenza stampa del premier Conte è tangibile, ma difficilmente ci saremmo immaginate di vedere il sindaco perdere le staffe e compiere un atto del genere. La situazione che si trovano ad affrontare piccole-medie imprese è critica e frustrante, per questo ci auguriamo che vengano prese le misure necessarie per sostenerle. La responsabilità di ciò è proprio delle istituzioni, in particolare del sindaco, che invece ha agito in maniera irrispettosa degli sforzi che sta sostenendo la stragrande maggioranza della popolazione che adotta il distanziamento sociale come giusto strumento di difesa da un nemico invisibile e molto pericoloso. Per offrire un aiuto concreto alla cittadinanza, sarebbe invece utile incontrare i rappresentanti delle categorie per porre le basi verso un percorso di sostegno in ottica post Coronavirus, magari dando ascolto alle associazioni che costituiscono e caratterizzano il tessuto sociale del veneziano.

Sardine per Venezia metropolitana