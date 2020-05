Biennale, il PD interroga Brugnaro: garanzie per chi ha lavorato stabilmente nell'evento

Depositata in queste ore un'interrogazione da parte del PD per chiedere al sindaco Luigi Brugnaro di occuparsi del tema dei lavoratori della Biennale di Venezia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La richiesta

Nella richiesta presentata da Monica Sambo, da Pelizzato e Rocco Fiano il gruppo chiede al primo cittadino se intende attivarsi affinché "negli eventi che verranno realizzati quest’anno dalla Biennale vengano impiegati i lavoratori che lavorano da anni per la Biennale di Venezia, direttamente o attraverso appalti stagionali reiterati nel tempo". I dati presentati nel documento sono chiari: "E' stato rinviata la biennale Architettura al 2021, ma il Presidente ha dichiarato che sono in previsione altre attività compatibili con il periodo dell'emergenza. Nella Biennale d’arte del 2019 erano coinvolti circa 600 lavoratori: per servizi al pubblico 30/35, guide interne e cataloghi attivi 50/70, eventi collaterali circa 50/60, eventi speciali circa 20, guardie giurate 20/25, pulizie 20/30, servizi pulizie e controllo padiglioni esterni 30/40, una parte dei quali direttamente assunti da biennale o ingaggiati tramite appalti esterni".