Comizi antifascista e Forza Nuova a distanza. Manifestazioni senza incidenti a Venezia

Giornata che tiene la cittadinanza col fiato sospeso, nella città lagunare, per la presenza di comizi politici elettorali di fazioni opposte. Visti gli incidenti dei giorni precedenti in altre località, come Bologna, le manifestazioni si svolgono ai lati opposti della centro storico, ciò impedisce il contatto e garantisce il pacifico svolgimento dei presìdi.

In ordine di tempo appaiono nel video prima i partiti e le associazioni antiasciste, che si sono ritrovati alle 14 nel piazzale della stazione Santa Lucia a Venezia, fra cui no global, Emergency, Cgil, Anpi e i rappresentanti di Liberi e Uguali, e alle 16, arrivati via acqua e sbarcati all'Arsenale, i militanti di Forza Nuova con il leader nazionale, Roberto Fiore.