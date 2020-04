Decreto liquidità, le misure per le imprese

Si è tenuto lunedì 6 aprile 2020 il Consiglio dei ministri, forse più atteso dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Si tratta infatti della riunione di governo cui guardano imprenditori e commercianti per capire su quali basi e aiuti economici potranno contare quando, contenuta l'epidemia di Covid-19, potrà iniziare la fase 2, quella della convivenza con il virus, durante la quale l'Italia potrà lentamente ripartire. Con il decreto approvato arriva liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle imprese, 200 miliardi per il mercato interno e altri 200 per l'export.

Lo Stato si farà garante del 100% dei prestiti fino a 25 mila euro. Sono stai sospesi i pagamenti fiscali anche per i mesi di aprile e maggio; a tutela degli asset strategici nazionali contro le scalate ostili è stata estesa la golden power al settore finanziario, creditizio, assicurativo, a energia, trasporti, acqua, salute, sicrurezza alimentare, cybersicurezza, robotica. Per quanto riguarda la giustizia è stato esteso lo stop alle udienze non urgenti e della sospensione dei termini fino all'11 maggio. Con un decreto scuola è stato messo in sicurezza l'anno scolastico modificando l'esame di maturità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.