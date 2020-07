Dl Rilancio, Bazzaro: «Baretta e compagni credono davvero bastino i pochi soldi stanziati per Venezia?»

In una nota il deputato veneziano della Lega Alex Bazzaro parla del dl rilancio.«Prima bocciano l’emendamento per la legge speciale per Venezia, Chioggia, Cavallino-Treporti e la laguna con grossolani cavilli tecnici, adesso il sottosegretario all'economia e candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra Pier Paolo Baretta e i suoi compagni di partito pensano davvero di aver messo in salvo definitivamente la città lagunare con i pochi soldi stanziati nel decreto Rilancio? Delle due l’una: o sono completamente inesperti e sono convinti che basti stanziare dei soldi per interventi al trasporto pubblico locale, strade, ponti, calli e non molto di più o pensano davvero di poter prendere in giro i cittadini con clamorosi annunci da campagna elettorale. Abbiamo chiesto di rifinanziare la legge speciale: 150 milioni all'anno no una tantum ma il governo e, soprattutto chi si candida a primo cittadino, non capisce oltre alla manutenzione ordinaria di una città così complessa si sono aggiunti gravi danni economici che l’emergenza sanitaria Coronavirus continua a causare a Venezia e al territorio circostante. Baretta si legga le carte, parli con albergatori, ristoratori, commercianti, imprese edili, residenti e non si prenda gioco dei veneziani beandosi di aver destinato denaro per sistemare qualche ponte».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.