I sindaci del Veneziano scrivono a Conte: «Mettere in sicurezza i Comuni»

Una lettera condivisa e sottoscritta da tutti i 44 sindaci del Veneziano è stata inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e ai due presidenti dell’Anci nazionale e regionale Antonio De Caro, sindaco di Bari, e Mario Conte, sindaco di Treviso. Un documento trasversale «per mettere in sicurezza il nostro territorio e i Comuni che sono in prima linea nell'emergenza», ha spiegato il sindaco della Città Metropolitana Luigi Brugnaro. Sedici le proposte di interventi a sostegno dell’azione amministrativa e dei bilanci dei Comuni. «Governo, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni rappresentano quella pubblica amministrazione che ora deve, unita, affrontare la “guerra” economica e sociale derivante dall’attuale crisi sanitaria – si legge -. Questa situazione emergenziale, mai vissuta prima nella storia della Repubblica, è stata affrontata con grande coraggio, ma ora, affinché non sia troppo tardi, vanno prese misure appropriate a superare quelle ricadute di eccezionale impatto che si stanno già evidenziando».

I sindaci in prima linea devono essere messi in condizione di continuare ad assistere le persone in stato di bisogno, assicurare i servizi essenziali, a cominciare dai trasporti e dall’igiene ambientale, mantenere la possibilità di generare risorse attraverso l’esecuzione di servizi e lavori pubblici, ha spiegato Brugnaro. «Urgono risposte che vadano nella direzione di attuare tutti gli strumenti a nostra disposizione, anche in deroga alle corrette norme vigenti in tempi normali, per scongiurare tagli e il default degli Enti Locali. Abbiamo deciso di fare gioco di squadra, senza appartenenze né polemiche. Servono risposte, precise, urgenti, di provvedimenti essenziali per il bene non solo delle singole amministrazioni comunali, ma anche e soprattutto per sostenere la prima voce che tieni in piedi l’economia dell’area veneziana che è la filiera turistica. Sono 16 le proposte di intervento economico a sostegno dell’azione amministrativa e dei bilanci dei Comuni contenute nel documento:

1. Accertamento convenzionale IMU

2. Anticipazione liquidità, tramite CDP (Cassa Depositi Prestiti), per gestire lo spostamento di tasse e tributi con oneri a carico dello Stato

3. Esclusione della TARI/TARIP per attività economico produttive chiuse per legge o comunque chiuse a seguito della situazione emergenziale.

4. Esclusione dell’imposta sulla pubblicità/canone installazione mezzi pubblicitari per attività economico produttive chiuse per legge o comunque chiuse a seguito della situazione emergenziale

5. Esclusione della Tassa di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche/Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per attività economico produttive chiuse per legge o comunque chiuse a seguito della situazione emergenziale.

6. Eliminazione, per gli anni 2020 e 2021, dei vincoli nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero

7. Possibilità di utilizzo, negli anni 2020 e 2021, dell'avanzo di amministrazione vincolato e per investimenti per il finanziamento della spesa corrente

8. Possibilità di utilizzare, per gli anni 2020 e ed il 2021, la generalità delle entrate per il finanziamento della spesa corrente in deroga ai vincoli di destinazione

9. Riduzione della percentuale di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità negli anni 2020 e 2021

10. Rimborso ai Comuni di una quota delle minori entrate calcolate come percentuale sul gettito di sanzioni CdS, Contributo di sbarco, Imposta soggiorno, TOSAP/COSAP, Imposta pubblicità/CIMP, proventi accesso Zona traffico limitato

11. Trasferimenti compensativi spese emergenziali

12. Rinvio accantonamenti Fondo Debiti Commerciali

13. Rinvio termini

14. Rinvio metodo Arera

15. Sospensione obbligo accantonamenti per le perdite delle società partecipate

16. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale