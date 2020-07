Ora è ufficiale, si va al voto il 20 e 21 settembre

Dopo le intenzioni annunciate, ora arriva anche l’atto ufficiale: il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte, nella riunione terminata all’alba di oggi ha dato il via libera all’Election Day post coronavirus. Si voterà, dunque, il 20 e 21 settembre per Regionali, Comunali e referendum sul taglio dei parlamentari. Nella stessa data si svolgeranno anche le elezioni suppletive nei collegi uninominali della Regione Sardegna e della Regione Veneto del Senato della Repubblica.

Election Day

«La data delle consultazioni - si legge in una nota di Palazzo Chigi - è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio».

Regionali e Amministrative

A settembre, dunque, si voteranno sia le elezioni regionali in Veneto che le amministrative in 5 comuni veneziani più uno: Venezia, Cavallino-Treporti, Dolo, Portogruaro, Torre di Mosto, con l'incognita Eraclea. «Confermo che il Veneto andrà all’election day il 20 e il 21 settembre. - ha detto il presidente della Regione Luca Zaia - Finalmente il Governo è arrivato a questa sofferta decisione. Se avessero, tuttavia, accolto la proposta dei presidenti delle Regioni, si sarebbe già votato, in un periodo sicuro dal punto di vista sanitario».