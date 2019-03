Comunali 2019, convocazione del prefetto per il 26 maggio

Elezioni comunali 2019, in data odierna il prefetto di Venezia ha convocato, per domenica 26 maggio 2019, i comizi per l'elezione dei sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni al voto per le amministrative. In Veneto sono interessati 321 Comuni. Il turno di ballottaggio è previsto per il 9 giugno.

Ballottaggio

Nei comuni con più di 15 mila abitanti un candidato per essere eletto al primo turno deve ottenere la maggioranza assoluta. Se questo non dovesse accadere, dopo due settimane ci sarà un ballottaggio tra i due candidati più votati. Nei comuni con meno di 15 mila abitanti invece non è previsto alcun ballottaggio: il candidato più votato al primo turno sarà il nuovo sindaco. In caso di parità, viene eletto primo cittadino il candidato più anziano.

Comuni del Veneziano

Nella Città metropolitana di Venezia si vota in 15 amministrazioni: Annone Veneto, Camponogara, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meolo, Noale, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto.

Consiglieri

Ecco la tabella del numero di consiglieri per ciascun Comune e il numero dei cittadini aventi diritto: