Comunali, il decalogo aggiornato come contributo per la città

Era stato presentato nel 2009 la prima volta il decalogo di Venessia.com di Matteo Secchi, fra gli altri. Ora è stato aggiornato in vista delle comunali di settembre, come «documento di linee guida per gli amministratori (attuali e futuri)».

Il contributo

È stato consegnato ad ogni partito e lista civica che si siano candidati alle elezioni amministrative dal 2010 ad oggi, scrive venessia.com. Ora, sintetizzato e in parte attualizzato (presente anche sul sito web) verrà inviato ad ognuna delle forze politiche che prenderà parte alla prossima competizione elettorale. «Ogni candidato potrà attingere a questi suggerimenti. Non cerchiamo meriti né crediti, è solo il nostro contributo al futuro progetto di città».

Il ruolo

Venessia.com è nato come movimento di opinione, «e resta tale», scrive. Non si presenterà alle elezioni, essendo un gruppo «di opinione, d’azione e di pressione, del tutto trasversale, apartitico, libero e a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. Chi di noi opterà per una candidatura in un qualsiasi partito o lista lo farà, se vorrà, a titolo strettamente personale ed in piena libertà». Non sarà quindi associabile al nome e alla storia del gruppo.

Nessun riconoscimento

«Non ci riconosciamo in nessuna forza politica tra quelle che si apprestano a scendere in campo, non per snobismo ma perché è nostra profonda convinzione che la nostra “mission”, del tutto civica, sia quella di mettere le nostre idee e il nostro lavoro a disposizione del più ampio spettro di forze in questione. Allo stesso tempo le nostre proposte le rivolgiamo a chiunque riteniamo sia in grado di accoglierle e realizzarne almeno una parte e questo senza alcun pregiudizio politico, partitico o ideologico».

Il decalogo

Dallo Statuto speciale per Venezia, come riconoscimento istituzionale che dia maggiori competenze e preveda autonomia di prelievo e di spesa, alla riorganizzazione della Città Metropolitana, con la creazione dei Comuni Metropolitani di Mestre, Favaro Veneto, Marghera. Dalla residenzialità, che significa incentivi al ripopolamento con una politica della casa e interventi migliorativi dei servizi sanitari e sociali, agli incentivi all’acquisto della prima casa e alla costruzione di alloggi pubblici o privati. Dalla rivitalizzazione del tessuto economico, anche con agevolazioni fiscali, allo sviluppo di alternative al turismo, anche attraverso l'economia del web, economie del mare e comparto navale in generale. Dalla regolazione dei flussi, attraverso la prenotazione obbligatoria per la visita della città, fino al raggiungimento del massimo sostenibile giornaliero, e all'incentivazione di un turismo di qualità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Democrazia e sicurezza

Nel decalogo di venessia.com non manca l'ambiente, il traffico, il motore elettrico per le imbarcazioni, la bonifica e mitigazione delle altre attività altamente inquinanti. L'interconnessione deve essere «rapida e agevole tra i vari punti di Venezia e le isole, e da queste con la terraferma; occorre sviluppare tram e sfmr (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale). Questi mezzi di trasporto devono arrivare fino alla città storica, così come previsto nel tracciato del progetto originario con capolinea a Santa Marta». La democrazia, in base al decalogo di venessia.com, si realizza attraverso la partecipazione diretta, tramite la costituzione di un’assemblea civica permanente delle associazioni veneziane, con poteri consultivi e propositivi per realizzare una collaborazione tra società civile e istituzioni. Non da ultimi i punti sulla tutela e la promozione dei monumenti, delle produzioni che costituiscono l’identità storica e tipica di Venezia, la lotta al moto ondoso, fino al contrasto all'illegalità diffusa della città, «tramite l’emanazione di regole più severe e l'applicazione delle stesse, e l'umento del numero di telecamere di sorveglianza nelle zone più periferiche della città».