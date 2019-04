Elezioni amministrative 2019, i comuni veneziani al voto

Sono quindici i comuni della provincia di Venezia in cui si andrà al voto in occasione delle elezioni amministrative 2019: Annone Veneto, Camponogara, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meolo, Noale, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto. I cittadini sono chiamati a esprimere la propria preferenza sul candidato sindaco e sui componenti del Consiglio comunale.

Elezioni amministrative 2019: quando si vota

Per il primo turno si vota domenica 26 maggio 2019 dalle 7 alle 23, in concomitanza con le elezioni europee. L’eventuale ballottaggio, dove previsto, sarà quindi domenica 9 giugno.

Elezioni amministrative 2019: i comuni veneziani

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, un candidato per essere eletto al primo turno deve ottenere la maggioranza assoluta (50% dei voti + 1). Se questo non dovesse accadere, dopo due settimane ci sarà il ballottaggio tra i due candidati più votati. In provincia di Venezia sono tre le città con oltre 15.000 abitanti in cui si andrà a votare: Noale (15.708 abitanti), Scorzè (18.904) e Spinea (26.862). In tutti gli altri comuni viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa.) Nel Veneziano i votanti sono in tutto 110.693.