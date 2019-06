Andreotti riconfermata sindaco a Noale, a Spinea la spunta Vesnaver per pochi voti

Dal voto di domenica 9 giugno sono usciti i due sindaci di Noale e Spinea, uniche città veneziane al ballottaggio in queste elezioni. Sono due donne, Patrizia Andreotti a Noale (riconfermata dopo 5 anni di amministrazione, con l'avversaria Michela Barin staccata di oltre 500 voti) e Martina Vesnaver a Spinea, quest'ultima vincitrice su Emanuele Ditadi per appena una cinquantina di preferenze: ha ottenuto il 50,26% dei voti.

Spinea al centrodestra

Vesnaver (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e civiche) ha festeggiato ieri sera al termine dei conteggi: «Ci abbiamo messo tanto entusiasmo - ha detto .- Ora ho un quadro di persone che si affiancheranno a me per sostenermi e realizzare i nostri obiettivi, come da programma. Sarò il sindaco di tutti, cercherò di trasmettere quella positività che deve riempire e riappassionare i nostri giovani». Ditadi (Pd e civiche) ha comunque espresso soddisfazione per «una rimonta strepitosa, che ha dimostrato la forza di una squadra unita. Un pugno di voti di scarto dimostrano che praticamente la metà degli elettori ci ha sostenuto e noi lavoreremo per far sentire la loro voce».

Secondo mandato a Noale

Più netta la vittoria di Patrizia Andreotti (sostenuta da tre liste civiche), che a Noale ha ottenuto il 53,5% delle preferenze, comunque senza l'appoggio del Pd che al primo turno si era presentato con una coalizione a parte. Nulla da fare per Barin, sostenuta da Lega, Forza Italia, FdI e civiche. Anche per Andreotti è stata una serata di festa assieme ai sostenitori. Il brindisi, tra l'altro, si è svolto in concomitanza con la chiusura del Palio. Da notare che la sindaca ha spezzato il trend delle due precedenti amministrazioni, che erano durate per un solo mandato.