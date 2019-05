Elezioni comunali 2019, i nuovi sindaci della provincia di Venezia

Stanno arrivando in questi minuti i risultati delle elezioni amministrative che si sono tenute in 15 comuni della provincia di Venezia in concomitanza con quelle europee, domenica 26 maggio 2019. Solo per tre città è previsto un eventuale secondo turno: Noale, Scorzè e Spinea.

Il primo sindaco eletto è Manrico Finotto, che prende la guida del Comune di Fossalta di Piave sconfiggendo gli sfidanti Zaramella e Sartoretto. A Cinto Caomaggiore è stato riconfermato Gianluca Falcomer, che con un netto 75,98% vince la sfida a due con Emilia Vida. Il terzo risultato definitivo arriva da Ceggia: vince Mirko Marin, riconfermato sindaco con la sua lista "Impegno e partecipazione". A Gruaro è Giacomo Gasparotto a ottenere la poltrona di primo cittadino, anche lui una riconferma. Oscar Cicuto è sindaco a Teglio Veneto.

A Meolo il nuovo sindaco è Daniele Pavan, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia: con il 46,16% dei voti ha superato la uscente Loretta Aliprandi. A Camponogara Antonio Fusato ha sconfitto Sbrogiò, Mazzetto e Cacco, candidato di centrodestra, mentre a Cona Alessandro Aggio (centrodestra) supera i due sfidanti tra cui l'uscente Alberto Panfilio. Victor Luvison, sostenuto da tutti i partiti di centrodestra, è il nuovo sindaco di Annone Veneto. A Concordia Sagittaria è stato riconfermato Claudio Odorico. Anche a Stra ha vinto la sindaca uscente, Caterina Cacciavillani e pure a Fossalta di Portogruaro il primo cittadino, Natale Sidran, è una riconferma.

Notizia in aggiornamento