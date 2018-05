Un mese e si vota di nuovo: in quattro Comuni del Veneziano si sceglierà il nuovo sindaco

Si avvicina l'appuntamento con le elezioni amministrative 2018, in mesi di grandi sconvolgimenti per la politica nazionale. Ci saranno ripercussioni anche a livello locale? Di certo le battaglie in territorio veneziano saranno banchi di prova importanti per i primi cittadini uscenti. Sabato alle 12 scadeva il termine per la presentazione delle liste di candidati a un seggio in Consiglio comunale, con la defaillance improvvisa del Movimento Cinque Stelle a Martellago. In 6 candidati non hanno dato l'assenso alla propria candidatura, non permettendo all'aspirante sindaco pentastellato Davide De Ronche di poter concorrere alla conquista della poltrona di primo cittadino.

Fratture anche a San Donà

Ma le divisioni si sono registrate anche nel campo del centrodestra: a San Donà Lega Nord e Forza Italia non hanno trovato la quadra per presentare un candidato unico. I partiti correranno divisi per spodestare l'uscente Andrea Cereser, esponente del Partito Democratico (che si presenta anche con 3 civiche al suo fianco). Martellago e San Donà di Piave sono gli unici Comuni in cui si potrebbe andare al ballottaggio, avendo popolazione superiore a 15mila abitanti. Turno unico, invece, per San Stino di Livenza, dove si presenta per un nuovo mandato Matteo Cappelletto, e Pianiga, dove correrà invece l'attuale vicesindaco, Federico Calzavara.

I candidati sindaco a San Donà e Martellago

A San Donà di Piave Andrea Cereser se la vedrà con: Francesca Pilla, sostenuta da Lega Nord, Noi con l'Italia, Fratelli d'Italia e 2 civiche; Oliviero Leo, sostenuto da Forza Italia, Francesca Zaccariotto e altre 2 civiche; Angelo Parrotta per il Movimento Cinque Stelle e Francesco Maino per Liberi e Uguali. A Martellago, nonostante l'assenza pentastellata, è record di partecipanti: l'uscente Monica Barbiero (Pd e due civiche) dovrà fronteggiare la concorrenza di Andrea Saccarola (Lega Nord, Forza Italia e 2 liste civiche), Alessio Boscolo ("Unione Civica", centrodestra), Virginio Castellaro (Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani con "Sinistra Unita"), la lista civica di Andrea Zago e di Andrea Marchiori, ex consigliere dei Cinque Stelle che si presenta con una sua civica.

I candidati sindaco a Pianiga e San Stino

A Pianiga il candidato unico del centrodestra, come detto, è l'attuale vicesindaco, Federico Calzavara, mentre il centrosinistra schiera Massimo Mescalchin (attraverso la civica "Pianiga 2023") e i Cinque Stelle lanciano Michele Zanetti. A San Stino di Livenza, invece, l'uscente Matteo Cappelletto (centrosinistra) si presenta con la sua lista civica "Livenza", la Lega Nord schiera Giuseppe Canali, Forza Italia e Fratelli d'Italia puntano su Dino Sutto e i Cinque Stelle lanciano Gabriele Missio.