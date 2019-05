Elezioni europee, l'affluenza alle 12 nel Veneziano

L'affluenza nel Veneziano alle europee è a 17.65%. In aumento rispetto alla precedente tornata elettorale, quando alla stessa ora era a 16.49.

Venezia

A Venezia, città capoluogo, 37.218 votanti su 201.116 aventi diritto, pari al 18,50%, sono andati a votare questa mattina. Lo rende noto il servizio elettorale del Comune comunicando l’affluenza alle urne alle ore 12. Alla stessa ora nelle elezioni europee del 2014 era del 18,37%.

I Comuni

Per quanto riguarda il dettaglio dei 44 Comuni della Città metropolitana di Venezia, il dato più elevato, quando sono disponibili la maggior parte dei risultati, è quello di Teglio Veneto, immediatamente seguito da Meolo, rispettivamente a 23.57% dei votanti e 23.40%. In generale le percentuali maggiori al momento si riscontrano nei Comuni del Veneziano che oltre alle europee sono interessati dal rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Teglio Veneto è in leggera flessione rispetto al risultato della stessa ora delle precedenti elezioni europee. Sopra il 20% Spinea, Noale e Scorzè, Comuni con più di 15 mila abitanti dove sono in corso anche le amministratrive.

Voto e spoglio

Urne aperte dalle 7 alle 23 domenica 26 maggio. Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni presentandosi nel proprio seggio con un documento di identità e tessera elettorale. Mentre per le elezioni europee lo spoglio delle schede inizia subito dopo la chiusura delle urne, domenica 26 maggio alle 23, per le elezioni amministrative le operazioni di scrutinio cominciano lunedì 27 maggio dalle 14. I prossimi aggiornamenti saranno diffusi alle 19.