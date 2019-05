Elezioni europee, l'affluenza definitiva nei comuni del Veneziano (ore 23)

I risultati definitivi dell'affluenza alle 23 per le elezioni europee nei 44 comuni della città metropolitana di Venezia. L'affluenza complessiva è pari al 59.57% (quando mancano tre Comuni). Gli exit poll a livello nazionale in Italia, prima dei dati effettivi, hanno posto la Lega come primo partito, seguito dal Partito Democratico, i 5 Stelle, Forza Italia, e Fratelli d'Italia. La prima proiezione nazionale conferma come primo partito la Lega e a seguire il Partito Democratico.

Venezia

Il servizio elettorale del Comune di Venezia ha comunicato l’affluenza finale alle elezioni europee del 26 maggio 2019. Sono andati a votare 115.998 votanti su 201.116 degli aventi diritto, pari al 57,67%. La tornata del 2014 aveva fatto rilevare un dato comunale al 57,50%.

L'affluenza alle 23 nei 44 comuni veneziani

Annone Veneto, Campagna Lupia 61.30%, Campolongo Maggiore, Camponogara 70.52%, Caorle 58.76%, Cavallino-Treporti 50.56%, Cavarzere Ceggia 68.21%, Chioggia 54.92%, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria 68.07%, Dolo 63%, Eraclea 59.72%, Fiesso D'artico 60.45%, Fossalta di Piave 71.29%, Fossalta di Portogruaro 61.93%, Fossò 64.65%, Gruaro 61.60%, Jesolo 53.95%, Marcon 60.85%, Martellago 61.46%, Meolo 71.39%, Mira 59%, Mirano 61.33%, Musile di Piave 58.03%, Noale, Noventa di Piave 57.55%, Pianiga 61.16%, Portogruaro 56.51%, Pramaggiore 53.77%, Quarto d'Altino 59.53%, Salzano 60.58%, San Donà di Piave 57.95%, San Michele al Tagliamento 51.57%, San Stino di Livenza 58.41%, Santa Maria di Sala 60.35%, Scorzè, Spinea 69.28%, Stra, Teglio Veneto 71.32%, Torre di Mosto 58.45%, Venezia 57.68%, Vigonovo 65%.