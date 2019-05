Elezioni europee, risultati nelle sezioni del Comune di Venezia

Venezia tra i 44 Comuni della provincia al voto per il rinnovo del Parlamento europeo domenica. Sono state 256 le sezioni allestite. La Lega di Salvini in testa, come nella maggior parte dei Comuni della Città metropolitana, ha totalizzato 42 mila e 93 voti, il 37,06%. Il Pd con 31.521, pari al 27,75%, ha guadagnato la maggioranza delle preferenze in centro storico. Il Movimento 5 Stelle ha raggiunto 13.966 voti, 12,29%, 5.574 sono stati i voti a Fratelli D'Italia, 5.551 quelli a Forza Italia, Europa Verde ha chiuso con 4.482 voti e a 4.418 è arrivata la formazione +Europa.

Le zone

In centro storico il Partito Democratico è al primo posto con 8.333 voti, il 33,96%, mentre la Lega è a 7.210, 29,38%. Movimento 5 Stelle a 2.546 voti, Forza Italia si ferma a 1200 voti. In terraferma la Lega di Salvini è al 38,43%, il Pd al 26,61% e i 5 Stelle al 13,04%. Guardando alle Municipalità, Venezia, Murano e Burano, il Pd è al 32,05%, la Lega al 31,95% e il Movimento 5 Stelle a 10,52%. Considerando Mestre e Carpenedo la Lega è al 34,85% e il Pd al 29,34%. A Lido e Pellestrina la Lega balza a oltre il 41%, Forza Italia è al 6,43% e il partito Fratelli D'Italia di Giorgia Meloni al 5,53%. Lega ancora più forte a Marghera: 42,16%, e a Favaro con il 42,86%. Secondo i dati relativi all'affluenza, quella definitiva delle 23 di domenica, è arrivata al 57,6% degli aventi diritto: per il 58,95% ha riguardato votanti di sesso maschile e per il 56,4% aventi diritto di sesso femminile.

Amministrative

«Il Partito Democratico ha sorpassato il Movimento 5 Stelle, come nel resto del Paese, e a Venezia è passato da 21,8% a 27,7%. In centro storico ci confermiamo il primo partito - scrive Nicola Pellicani -. Inizia da qui la ripartenza in vista delle prossime elezioni amministrative». Nel 2020 la città torna a votare per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. Il primo cittadino attuale, Luigi Brugnaro, in carica dal 2015, termina il primo mandato.