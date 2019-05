Proiezioni: la Lega stravince, secondo il Pd

La Lega stravince, il Partito Democratico è al secondo posto e i 5 Stelle al terzo. Questo raccontano i risultati delle Europee quando sono state scrutinate 215 sezioni su 821 in provincia di Venezia. Situazione che rispecchia il dato regionale, mentre il partito di Salvini appare ridimensionato guardando alla circoscrizione nord orientale del Paese, complessivamente.

Progetti

«Milioni di italiani ci hanno attribuito una missione storica - dice Salvini -. Quello della Lega in Italia è un successo incredibile: siamo primo partito anche nel centro e nel sud. Ci metterò ancora più energia, più impegno. Gli elettori hanno dimostrato di essere stufi di un'Europa serva dei poteri forti. Come ministro dell'Interno ho vissuto questa campagna elettorale con passione e devo dire ogni giorno sotto attacco. Il mio avversario è la sinistra che ha governato male in Italia e in Europa. Domani mattina riprendo in mano il contratto di governo e tutto quello che è rimasto in sospeso, come lo sblocca cantieri. Vedremo di far valere in Europa le ragioni di questo grande paese. Diritto al lavoro, alla vita, alla sicurezza. Qualcuno ha negato i valori cristiani, noi li riaffermiamo. Domani vedremo i risultati delle comunali. Ringrazio elettori, donne, uomini, forze dell'ordine. Tanti Comuni andranno al ballottaggio e finalmente dopo anni ci potrà essere la possibilità a un cambiamento. Questi dati mi ripagano di oltraggi, bugie e processi dei mesi precedenti. Grazie per la fiducia, la useremo al meglio. Non chiedo mezza poltrona in più, mezzo ministro in più, ma un'accelerazione sul programma di governo. Sono orgoglioso che la Lega sia partecipe di questo nuovo rinascimento europeo. Ogni singolo consenso sono la conferma che abbiamo governato bene».

Il secondo posto

Le europee assegnano anche un “secondo posto" al Partito Democratico, riaffermandone l'esistenza. «Siamo soddisfatti - dichiara il segretario Zingaretti -. Torna la presenza del Pd in Italia. Il governo esce da queste elezioni ancora più fragile in grande difficoltà. Useremo la forza che ci viene dal risultato per andare avanti su crescita, sviluppo, lavoro e giustizia sociale. C'è una sfida: essere alternativa al partito di Salvini che è immobile e pericoloso. Vogliamo costruire un'alternativa che sia credibile in vista, quando sarà, delle elezioni politiche. Accettiamo questa sfida di messa in campo di un programma nuovo per salvare il nostro Paese. C'è un'ampia maggioranza in Europa che intende cambiare ma difendere l'Europa, conservarla, decretando la messa all'angolo dei partiti sovranisti. La nostra delegazione di democratici, socialisti e progressisti, sarà dentro l'Europa. L'Italia deve contare di più e faremo di tutto per rappresentarla. Si apre una nuova stagione a livello nazionale che vede una destra estremista e un nuovo centrosinistra che vogliamo ricostruire».

Risultati delle formazioni principali