5 Stelle, il dopo elezioni: "A Venezia il M5S è prima forza politica. Avanti tutta con umiltà"

Pentastellati soddisfatti all'indomani del risultato delle elezioni politiche del 4 marzo, che ha visto trionfare il Movimento 5 Stelle, primo partito politico in Italia, anche a Venezia, dove ha totalizzato il 27% delle preferenze degli elettori.

"Percentuali brillanti"

"A Chioggia, dove l'amministrazione è a 5 Stelle, abbiamo fatto il 32,5% e a Marghera, dove abbiamo seguito le vicende del porto e dell’inquinamento, abbiamo fatto addirittura il 39%. A questo si aggiunge il risultato dei candidati nei collegi uninominali: persone della società civile, che fino al giorno della presentazione delle liste erano poco conosciute e potevano contare solo sulla propria straordinaria preparazione, hanno ottenuto grandi consensi in tutti i collegi. E questo segna l'inizio di un nuovo percorso politico in Veneto".

Astensionismo

Per i 5 Stelle il Movimento ha sconfitto l'astensionismo. "Abbiamo portato alle urne moltissimi cittadini che non votavano da molto tempo. Persone che, nauseate dalla vecchia politica, avevano scelto di non esercitare più il proprio diritto al voto - scrivono -. Un risultato straordinario, che è arrivato grazie al lavoro sul territorio che i nostri candidati, gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento, hanno portato avanti in queste settimane".

Ringraziamenti

"I veneti hanno deciso di alzare la testa: temi come i Pfas, il disastro delle banche venete, le grandi opere inutili e l'inquinamento hanno convinto i cittadini che è arrivato il momento di cambiare. Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno voluto credere fortemente nel cambiamento proposto dal nostro programma, e che hanno affidato il loro futuro ai nostri candidati. Ora avanti tutta, con testa, cuore e umiltà".

CAMERA

SENATO