Tagliando antifrode e affluenza in aumento: si tornano a vedere le code davanti ai seggi

Sarà perché l'affluenza, almeno alle 12 e a livello nazionale, risulta in aumento rispetto a 5 anni fa, sarà perché ora le operazioni di voto sono leggermente più lunghe per via del tagliando antifrode (ecco come funziona), fatto sta che domenica sono tornate a far capolino ai seggi le code per raggiungere l'urna. Uno scenario decisamente insolito, almeno rispetto alle ultime tornate elettorali. A più riprese, sia nel capoluogo, sia in provincia, sono giunte segnalazioni di tempi d'attesa anche fino a un'ora prima di riuscire a ottenere scheda e matita in mano. In altri seggi, invece, è tutto filato liscio.

Le segnalazioni dal territorio

"Coda dalle 11.05 alle 12 nella mia sezione - racconta Serena - Qualcuno si è stancato e ha rinunciato". Segnalazione simile anche da Paolo: "Pieno di gente anche alla Leopardi - dichiara - ma la situazione viene tenuta sotto controllo". Nel mirino finisce il tagliando antifrode: "Io sono andata alle 7.30 e ci hanno messo un minuto scarso per controllo e distacco però", spiega Lucia. Segnalazioni di code a Spinea, Jesolo, Dolo: "Pure alla Gazzera - sottolinea Ciacci - Sarà la voglia di decidere da noi finalmente il nostro destino?".

Affluenza, inesperienza o il tagliando?

Lucio punta il dito contro "l'inesperienza dei presidenti e vice, molti sono alla loro prima esperienza". Alla Pascoli di Campalto Renata segnala 40 minuti di coda, mentre Emma parla di "code incredibili". A Marcon Bruno si è trovato di fronte a una "coda di 20 metri" e Nadia segnala che al Franchetti "era pieno di gente alle 11". Non vengono risparmiate le isole: "A Murano 50 minuti di coda - afferma Nadia - entrata alle 11.20 e uscita alle 12.10".