"Per uscire dallo stallo di governo si parta dal centrodestra, ma serve dialogare con tutti"

"È oggettivo che il centrodestra ha vinto le elezioni e quindi deve governare a partire dal programma del centrodestra". Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, punta sul centrodestra unito per uscire dallo stallo di governo. Interpellato dall'agenzia "Dire" vicino a Montecitorio a Roma, il primo cittadino osserva che poi "a come e dove trovare i voti ci penseranno Salvini e la coalizione. Questa è la situazione oggettiva e bisogna rimanere ancorati alle cose vere", dice nel giorno dell`avvio del secondo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo.

"Si cominci dal centrodestra"

Il primo cittadino lagunare osserva: "Nessuno ha i numeri per governare quindi il centrodestra deve dialogare con tutti, ma partiamo da alcuni paletti certi. Si deve cominciare da chi ha vinto le elezioni e le elezioni le ha vinte il centrodestra. Ora Salvini deve provare a costruire le alleanze opportune per avere i voti in Parlamento".

"Cinque Stelle? Confrontarsi con tutti"

A chi gli chiede di una possibile alleanza con il Movimento Cinque Stelle, il sindaco dichiara: "Io non ho paura di nessuno, bisogna confrontarsi sulle cose da fare. Ci sono temi interessanti, altri che sono da sviluppare. Intanto i presidenti di Camera e Senato sono stati eletti ed è andata bene, sono due ottime persone. Io ovviamente apprezzo in particolare la Casellati che è un'amica e sono contento". Rispetto a un possibile dialogo tra il centrodestra e il Pd, il primo cittadino sottolinea che "bisogna dialogare con tutti, perché il paese ha bisogno di essere governato e non possiamo non pensare ai posti di lavoro e alle imprese, io mi sento vicino a queste persone che chiedono decisioni".