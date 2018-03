Elezioni politiche 2018: dove rinnovare la propria tessera elettorale a Venezia

Oltre a un documento d'identità valido, per poter esercitare il proprio diritto di voto è indispensabile esibire anche la propria tessera elettorale. Lo sanno tutti, ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Per questo motivo, per chi avesse smarrito la propria tessera, è possibile chiederne il duplicato agli uffici comunali fino alla chiusura delle urne del 4 marzo, prevista per le 23. L'invito è di raggiungere gli uffici comunali per tempo, evitando di prendersi all'ultimo minuto.

Per quanto riguarda il territorio di Venezia, il Servizio elettorale ricorda che l'elettore che avesse smarrito o deteriorato la tessera elettorale, o che avesse esaurito i 18 spazi per la registrazione del voto, può richiederne un duplicato ai seguenti uffici: