Sconfitti all'uninominale, Ferrazzi e Pellicani conquistano un seggio con il proporzionale

Se è stato cappotto per quanto riguarda i collegi uninominali nel Veneziano, appannaggio tutti della coalizione di centrodestra, alcuni tra i candidati "delusi" sono riusciti a guadagnarsi lo stesso il seggio in Parlamento dalla porta di servizio, attraverso i collegi plurinominali (in cui vige il sistema proporzionale). Assegnazioni che riguardano in maniera diretta anche il Consiglio comunale di Venezia, dove i due esponenti del Partito Democratico, Nicola Pellicani e Andrea Ferrazzi, tra poche settimane si troveranno il primo alla Camera e il secondo al Senato.

Eletti col proporzionale alla Camera

PARTITO ELETTI Lega Nord Giorgia Andreuzza (VEN1-01)

Sergio Vallotto (VEN1-01)

Angela Colmellere (VEN1-02)

Franco Manzato (VEN1-02)

Massimo Bitonci (VEN2-01)

Adolfo Zordan (VEN2-01)

Silvia Covolo (VEN2-01)

Erik Umberto Pretto (VEN2-01)

Lorenzo Fontana (VEN2-03)

Vania Valbusa (VEN2-03)

Roberto Turri (VEN2-03) Forza Italia Dario Bond (VEN1-02)

Roberto Caon (VEN2-01)

Marco Marin ? (VEN2-03) Fratelli d'Italia Luca De Carlo (VEN1-02)

Ciro Maschio ? (VEN2-03) Partito Democratico Sara Moretto (VEN1-01)

Roger Demenech (VEN1-02)

Nicola Pellicani (VEN1-01)

Alessandro Zan (VEN2-01)

Lucia Annibali (VEN2-02)

Gian Pietro Dal Moro (VEN2-03)

Diego Zardini ? (VEN2-03) Movimento Cinque Stelle Alvise Maniero (VEN1-01)

Arianna Spessotto (VEN1-01)

Federico D’Incà (VEN1-02)

Luca De Carlo (VEN1-02)

Silvia Benedetti (VEN2-01)

Raphael Raduzzi (VEN2-01)

Sara Cunial (VEN2-02)

Francesca Businarolo ? (VEN2-03)

Le stime dell'Osservatorio elettorale

Lo mette nero su bianco l'Osservatorio elettorale della Regione Veneto, che fa i conti in tasca a coalizioni e partiti. Per rimanere in quota dem, l'onorevole Sara Moretto si è guadagnata la riconferma ("Nella complessità dell'esito di queste elezioni, continuare a ricoprire il ruolo di parlamentare mi riempie di gioia ma anche di responsabilità, nei confronti degli elettori che mi hanno sostenuto e del territorio che avrò l'onore di continuare a rappresentare", ha sottolineato). Alla Camera ci sarà anche il segretario provinciale della Lega Nord, Sergio Vallotto. Arrivano "col vento in poppa" anche i pentastellati Alvise Maniero e Orietta Vanin (lei siederà al Senato assieme al sandonatese Gianni Girotto), che hanno condiviso l'esperienza amministrativa a cinque stelle di Mira (una delle prime in Italia). Con loro la riconfermata Arianna Spessotto, che troverà spazio a Montecitorio.

Eletti col proporzionale al Senato

PARTITO ELETTI Lega Nord Paolo Saviane Sonia Fregolent Erika Stefani Andrea Ostellari Forza Italia Maria Elisabetta Casellati Fratelli d'Italia Daniela Santanché Partito Democratico Andrea Ferrazzi Daniela Sbrollini Vincenzo D'Arienzo Movimento Cinque Stelle Orietta Vanin Gianni Girotto Giovanni Endrizzi Barbara Guidolin

CAMERA

SENATO