Elezioni 2018: risultati collegio uninominale San Donà di Piave e Veneto orientale

Una competizione su cui si concentrano le attenzioni degli analisti politici in vista delle consultazioni amministrative di maggio a San Donà. I giochi si fanno pesanti soprattutto a centrodestra, dove i risultati delle Politiche potrebbero rivelarsi fondamentali per decidere il candidato unitario per la città del Piave. Diversi i "big" scesi in campo: da Renato Brunetta, Sara Moretto al docente Antonino Abrami, del Movimento 5 Stelle.

PARTITO O COALIZIONE CANDIDATO % VOTI VALIDI DI CUI SOLO AL CANDIDATO SEZIONI Centrodestra Renato Brunetta Centrosinistra Sara Moretto Movimento 5 Stelle Antonino Abrami Liberi e Uguali Margherita Lachin Casa Pound Alessandro De Vecchi Potere al popolo Alberto D'Andrea Il popolo della famiglia Massimiliano Zannini Grande Nord Patrizia Peretti 10 Volte Meglio Andrea Castro Partito Valore Umano Marcello Serafin Pri-Ala Nicolò Trinchieri L'Italia agli italiani Luca Bortoluzzo