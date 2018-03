Elezioni 2018: risultati collegio uninominale di Venezia e Spinea per la Camera

Sarà sfida all'ultimo voto, in un collegio dove alla vigilia le 3 realtà principali (coalizioni di centrosinistra e di centrodestra con in più i Cinque Stelle) partivano praticamente appaiate, con un outsider come l'ex deputato Michele Mognato per Liberi e Uguali. Si tratta di un collegio "pregiato" soprattutto per il messaggio politico che darà da lunedì.