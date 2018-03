Arrivato il momento della verità: i risultati delle elezioni Politiche 2018. Alla fine chi ha vinto?

Urne chiuse, spazio alla maratona notturna per capire chi siederà durante la prossima legislatura alla Camera e al Senato. E' battaglia soprattutto per accaparrarsi i collegi uninominali, dove vige il sistema maggioritario. Un voto in più rispetto al resto degli avversari e si va dritti a Roma, il resto dei pretendenti a casa. Discorso diverso per i collegi plurinominali, dove tiene banco il sistema proporzionale e i seggi saranno distribuiti in base alle percentuali di voto espresse dai cittadini.

Duelli veneziani

Nel Veneziano duelli "fratricidi" a sinistra e a destra, con in più i Cinque Stelle: dopo mesi di campagna elettorale si ridisegnano gli equilibri politici nazionali, con inevitabili ripercussioni anche sulla politica locale.

CAMERA

SENATO