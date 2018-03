Elezioni 2018, risultati collegio uninominale Venezia 2: Noale, Scorzè e Martellago

Candidati espressioni di territori molto diversi. Il nome più conosciuto è quello di Laura Puppato, senatrice uscente del Partito Democratico. Ma con l'uninominale vige il metodo maggioritario, dunque per accaparrarsi il seggio serve avere un voto più degli altri. Non sarà facile di fronte al candidato di centrodestra, la leghista Sonia Fregolent, e a quella del Movimento Cinque Stelle, l'imprenditrice Gladis Riva. Sarà sfida soprattutto in rosa.

PARTITO O COALIZIONE CANDIDATO % VOTI VALIDI DI CUI SOLO AL CANDIDATO SEZIONI Centrodestra Sonia Fregolent Centrosinistra Laura Puppato Movimento 5 Stelle Gladis Riva Liberi e Uguali Enrico Bacchetti Casa Pound Giorgio Zanutto Potere al popolo Silvano Lazzarin Il popolo della famiglia Carla Condurso Grande Nord Paola Giurin Sinistra Rivoluzionaria Chiara Gasparini Partito Valore Umano Graziano Perin Pri-Ala Antonio Calzavara L'Italia agli italiani Betty Scapolan