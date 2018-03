Elezioni 2018, risultati collegio uninominale per il Senato a Venezia. Chi ha vinto?

Da una parte Andrea Ferrazzi, ex assessore all'Urbanistica della giunta Orsoni e campione di preferenze per quanto riguarda il centrosinistra alle ultime amministrative, dall'altra Maria Elisabetta Casellati, padovana in Forza Italia fin dall'inizio. Un concetto espresso con forza durante la sua presentazione a Ca' Farsetti. Come terzo incomobo, in un'Italia sempre più divisa in 3, l'esponente del Movimento Cinque Stelle, Marco Nardin.