Elezioni, l'elenco dei seggi privi di barriere architettoniche nel Comune di Venezia

Elezioni Politiche 4 marzo 2018: le sezioni prive di barriere architettoniche

Il servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto l’elenco delle sezioni prive di barriere architettoniche, ricordando che l’elettore diversamente abile potrà scegliere se votare nella sua sezione di appartenza oppure in uno dei seggi privi di barriere architettoniche. Lo potrà fare purchè munito della certificazione dell’azienda sanitaria locale (rilasciata anche in precedenza e per altri scopi), oppure della copia autentica della patente speciale di guida, in cui risulti evidente l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Questo l’elenco delle sezioni prive di barriere architettoniche:

1 MUNICIPIO – SAN MARCO 4134

3 SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI – S. MARCO 3042

6 SCUOLA ELEMENTARE A. DIAZ – CASTELLO 4968/A

10 IST. SUP. GIORGIO CINI – CASTELLO 787/A

13 SC. MAT. COMUNALE – S.ELENA V.LE 4 NOVEMBRE

15 IST. TECNICO P. SARPI – CASTELLO 2821

20 SCUOLA MEDIA J. SANSOVINO – CANNAREGIO 4760/A

22 LICEO CLASSICO FOSCARINI – CANNAREGIO 4965/A

26 SC. ELEM. DIEDO C/O CANAL MAROVICH – CANNAREGIO 2385

31 SCUOLA C.T.P. S. GIROLAMO – CANNAREGIO 3022/A

32 I.T.S. ALGAROTTI – CANNAREGIO 349

36 SCUOLA MEDIA F. MOROSINI – SANTA CROCE 1777

43 SCUOLA ELEMENTARE B. CANAL – SAN POLO 2515

46 SCUOLA ELEMENTARE G. ZAMBELLI – DORSODURO 2403

49 ISTITUTO TECNICO V. CORNER – DORSODURO 2376

54 SCUOLA ELEM. DUCA D’AOSTA – GIUDECCA 373/E

56 EX SCUOLA ELEM. XXV APRILE – SACCA FISOLA

58 SC. ELEMENTARE PARMEGGIANI – RIV. S. NICOLO’ 21 LIDO

63 SC. MEDIA V. PISANI – VIA SANDRO GALLO 34 LIDO

66 SC. ELEM. GIOVANNI XXIII – MALAMOCCO 12/A

72 SC. ELEM. P.L. PENZO – VIA BUONO DA MALAMOCCO

75 EX SC. ELEM. C. GOLDONI – S. PIETRO IN VOLTA

76 IST. COMPR. LOREDAN – PELLESTRINA SEST. SCARPA

79 SC. MEDIA VIVARINI – PARCO NAVAGERO MURANO

85 SC. PRIM. A. DI COCCO – VIA DI VIGNA 149 BURANO

88 SC. ELEM. FUCINI – VIA GOBBI 13 FAVARO

92 SC. MEDIA VOLPI – VIA PASSO S. BOLDO 26 FAVARO

96 SC. ELEM. VALERI – VIA MONTE CERVINO 40 FAVARO

100 SC. ELEM. MAMELI – P.ZZA F.LLI POMIATO 10 FAVARO

102 SC. ELEM. COLLODI – VIA TRIESTINA 140 FAVARO

105 SC. ELEM. G. PASCOLI – VIA PASSO CAMPALTO, 3 CAMPALTO

108 SC. ELEM. DON MILANI – P.LE ZENDRINI 36 FAVARO

111 I.P.C. A. M. MOZZONI – VIA RIELTA 37 CARPENEDO-BISSUOLA

116 SC. ELEM. VIRGILIO – VIA VIRGILIO 1 CARPENEDO-BISSUOLA

118 SC. MEDIA DI VITTORIO – VIA TEVERE 93 CARPENEDO-BISSUOLA

122 IST. STEFANINI – VIA DEL MIGLIO 30 CARPENEDO-BISSUOLA

126 SC. EL. S.M. GORETTI – VIA S.M. GORETTI 4 CARPENEDO-BISS.

131 SC. MEDIA SPALLANZANI – VIA CIMA D’ASTA 8 CARPENEDO-BIS.

132 SC. ELEM. TINTORETTO – VIA M.TE BERICO CARPENEDO-BISS.

136 SC. MEDIA TRENTIN – VIA CAVALLETO 16 CARPENEDO-BISS.

140 SC. ELEM. TOTI – STRADA DEL RIGO 32 -CARPENEDO-BISS.

142 SC. MEDIA BELLINI – VIA METAURO 45 CARPENEDO-BISS.

147 SC. ELEM. FUSINATO – VIA PENELLO 11 TERRAGLIO

153 SC. ELEM. TICOZZI – VIA SPALTI 28 MESTRE

155 IST. TECNICO PACINOTTI – VIA CANEVE 93 MESTRE

160 SC. ELEM. LEOPARDI – VIALE S. MARCO 67 MESTRE

165 SC. ELEM. RADICE – QUARTIERE S. GIUSEPPE 1 MESTRE

173 LICEO CLASSICO FRANCHETTI – C.SO DEL POPOLO 82 MESTRE

174 SC. ELEM. PELLICO – VIA PADRE KOLBE 7 MESTRE

179 SC. ELEM. BATTISTI – VIA DANTE 63 MESTRE

183 SC. MEDIA STAT. S. D’ACQUISTO – VIA CATALANI 9 MESTRE

188 SC. MEDIA G. CESARE – VIA DANTE 59/A MESTRE

192 SC. ELEM. MUNARETTO – VIA DEL GAZZATO 6 – ZELARINO

196 SC. ELEM. PAROLARI – VIA ZANDOMENEGHI 1 ZELARINO

199 SC. MEDIA E. FERMI – VIA TIEPOLO 8 ZELARINO

204 SC. ELEM. TRIVIGNANO – VIA CASTELLANA 246 ZELARINO

208 EX SCUOLA MANIN – VIA RIO CIMETTO 32

213 SC. MEDIA S. D’ACQUISTO – STRADA VOLPI 22 MESTRE

215 SC. ELEM. FILZI – VIA VOLPI 20/A CHIRIGNAGO

220 SC. ELEM. C. COLOMBO – VIA BOSSO 28 CHIRIGNAGO

224 SC. MEDIA D’ACQUISTO – VIA DELL’EDERA 7/A – CHIRIGNAGO

227 SC. ELEM. ASSEGGIANO – VIA ASSEGGIANO 163 CHIRIGNAGO

230 SC. MEDIA EINAUDI – P.LE FOSCARI MARGHERA

237 SC. ELEM. GRIMANI – VIA B. CANAL 5 MARGHERA

239 SC. ELEM. CAPUOZZO – VIA SCATTOLIN 6 MARGHERA

244 SC. ELEM. BASEGGIO – VIA TRIESTE 203 MARGHERA

247 SC.PR. VISINTINI – P.LE MARTIRI GIUL. DALM. FOIBE 1 MARGHERA

252 SC. ELEM. S. GIOVANNI BOSCO – VIA ORTOLAN 17 MARGHERA

254 SC. ELEM. F.LLI BANDIERA – VIA MORANZANI 2 MARGHERA