Referendum primo dicembre, la distribuzione dei voti

Hanno votato in 44.888 al referendum di separazione in due Comuni, Venezia e Mestre, domenica primo dicembre. Gli iscritti alle liste elettorali del Comune sono 206 mila e 553. In laguna gli aventi diritto sono 72.000: Venezia, Lido Pellestrina, Murano e Burano. In terraferma sono 134 mila: Mestre, Chirignago, Marghera, Zelarino e Favaro Veneto. L'affluenza si è fermata poco sotto il 22%. Si è espresso un quinto degli elettori che, in generale, al 66%, ha detto Sì alla separazione: 29.477 elettori per il Sì e 15.109 per il No su 44.586 voti validi.

Zone e Municipalità

A Venezia, centro storico, hanno votato Sì in 12.949 su 15.516 votazioni valide. A Lido e Pellestrina (estuario), su 6.731 voti validi hanno detto Sì, alla separazione, in 5.771. In terraferma, dei 22.339 voti validi, quelli per il Sì sono stati 11.582. Gli altri 10.757 erano per il No. Andando nel dettaglio delle Municipalità, a Venezia-Murano-Burano i voti validi totali sono stati 17.062, di cui 14.245 per il Sì. In terraferma, nella Municipalità di Favaro, i voti validi sono 2.909; 1.574 per il Sì. Mestre-Carpenedo: 12.035 voti validi, di cui 6.169 per il Sì e 5.866 per il No. Chirignago-Zelarino: 4.889 voti di cui 2.548 per il Sì, e a Marghera su 2.506 hanno espresso voto a favore in 1.594.

Affluenza

A Venezia centro storico l'affluenza è arrivata al 32,64%, dove in terraferma si è fermata alla metà: 16,35% In basso la tabella dell'affluenza per Municipalità:

Affluenza - Dettaglio per Zone e Municipalità

ZONA ISCRITTI VOTANTI % AFFLUENZA Venezia Centro Storico 47.824 15.614 32,64% Venezia Estuario 24.223 6.768 27,94% Venezia Terraferma 134.506 21.993 16,35%

MUNICIPALITA ' ISCRITTI VOTANTI % AFFLUENZA Municipalita' di Venezia-Murano-Burano 54.561 17.177 31,48% Municipalita' di Lido-Pellestrina 17.486 5.205 29,76% Municipalita' di Favaro Veneto 18.981 2.932 15,44% Municipalita' di Mestre-Carpenedo 65.793 11.725 17,82% Municipalita' di Chirignago-Zelarino 30.187 4.806 15,92% Municipalita' di Marghera 19.545 2.530 12,94%

«Era importante la questione referendaria, ma i cittadini hanno dei bisogni primari che non vedono risolti: la casa, il lavoro, la qualità della vita, la salubrità dell'ambiente, quei temi su cui sempre ci siamo battuti e che dimostrano di essere quelli su cui occorre continuare a battersi - scrive il presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano, Andrea Martini -. Sono i temi legati alla vita di tutti i giorni, quei temi che la gestione Brugnaro ha nascosto o ha acuito».