Forza Italia: Brunetta correrà a San Donà. Sito web del Pd Veneto attaccato dagli hacker

Renato Brunetta correrà alle elezioni del prossimo 4 marzo per la Camera, fuori Venezia. Il capogruppo di Forza Italia a Montecitorio è candidato per la coalizione di centrodestra nel collegio uninominale di San Donà di Piave. Nel capoluogo del Veneto corre invece la leghista Giorgia Andreuzza, ex assessore comunale al Commercio. Per il Senato nomi di rilievo sono l'ex sottosegretaria Maria Elisabetta Alberti Casellati a Venezia, Antonio De Poli per Noi-Udc, a Padova, mentre l'avvocato di Silvio Berlusconi, Nicolò Ghedini, correrà a Bassano del Grappa.

Sito Pd Veneto sotto attacco

Nelle ore precedenti il sito on line del Pd Veneto è stato attaccato dagli hacker. Per ore i pirati informatici sono risuciti a oscurare pagine e bloccare link che rimandavano a pagine vuote. Successivamente, lunedì è stato ripristinato. Si è riusciti a risalire al luogo di partenza dell'atto di pirateria: lo stato del Belize, da un computer in uso ad un cittadino lituano.