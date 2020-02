Amministrative 2020, Gabriella Chiellino può essere il candidato sindaco del centrosinistra

Attorno al nome di Gabriella Chiellino, fatto riemergere dal Pd lunedì sera, l'atmosfera che si avverte al termine del tavolo delle forze di centrosinistra di mercoledì è più distesa del solito. Come se qualcosa di concreto intanto fosse stato messo in cantiere, dopo molti tavoli chiusi e tanti nomi spesi nell'incertezza quasi totale dei giorni scorsi, sfociata nel passo indietro del rettore Michele Bugliesi. La notizia che Chiellino ha buone possibilità di diventare il candidato sindaco contrapposto a Brugnaro nelle amministrative 2020 circola già velocemente su social e chat.

Il nome dell'imprenditrice di eAmbiente Gabriella Chiellino era emerso intorno a dicembre scorso ed è tornato in altri summit delle forze della coalizione di centrosinistra, moderati e civici. Un nome per molti sconosciuto. «Ci prendiamo un paio di giorni per valutare il rapporto tra il nostro profilo e le informazioni che stiamo ancora raccogliendo, allo stato non abbiamo elementi sufficienti. Nessuna chiusura pregiudiziale ma neanche un’accettazione di una candidatura a priori», commenta Giovanni Leone di Un'altra città possibile. «Si devono fare verifiche, ma se è un nome che tiene tutti uniti si può provare» commentano anche dall'altro gruppo delle forze di sinistra intenzionate a rimanere nella coalizione. È un sì a una candidatura «seria, credibile e competitiva» quello di Ugo Bergamo, mentre «presenta tutti i difetti che venivano imputati a Michele Bugliesi senza averne le qualità - per Marco Gasparinetti portavoce del Gruppo25Aprile - Già candidata sindaco a Conegliano non potrà mai essere spacciata come scelta civica e rischia di essere percepita come un prodotto di laboratorio». Gian Angelo Bellati farà invece i dovuti approfondimenti. Compiti dal Pd: «Tutte le forze civiche e politiche riunite al tavolo di coalizione verificheranno se attorno a Gabriella Chiellino ci sono le condizioni per un’ampia condivisione per la candidatura a sindaco di Venezia. Il tavolo si riconvoca lunedì per assumere una decisione finale».

Chiellino, si legge nel sito di Acea, nel consiglio di amministrazione del quale lei siede dal 2017, «è nata a Pordenone il 21 marzo 1970. Laureata in Scienze Ambientali all’Università Cà Foscari Venezia nel 1994, è iscritta all'ordine Architetti di Venezia. Esperta in temi ambientali ha fondato 15 anni fa una società di ingegneria ambientale ed energetica eAmbiente con sede a Marghera, di cui oggi presiede il cda».