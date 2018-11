Chioggia si esprime sulle navi: «No alle crociere giganti in laguna»

Chioggia torna a esprimersi sulle grandi navi in laguna con il sindaco 5 Stelle Alessandro Ferro, ribadendo al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: «la contrarietà della nostra amministrazione a sostenere una visione della croceristica di fatto insostenibile per l'ambiente, con navi giganti da 200 mila tonnellate».

«Navi sì ma piccole»

«Sono stato l'unico al famoso Comitatone del 7 novembre dello scorso anno a Roma a votare contro la delibera che non poneva limiti massimi di tonnellaggio per le navi in laguna. Chioggia – continua Ferro – è ancora disponibile a sgravare il traffico da Venezia, accogliendo però navi medio-piccole dalle 40 alle 50 mila tonnellate, perché abbiamo rispetto della città e dell'ecosistema lagunare nella sua interezza. Tengo moltissimo al rilancio del porto della nostra città, che paga ancora per una confusione decisionale tra enti, che dovrebbe però risolversi in tempi brevi: uno sviluppo sostenibile deve passare anche dall'elaborazione del nuovo piano regolatore, dallo scavo dei canali e dall'istituzione di ufficio dell'Autorità di Sistema a Chioggia. Serve fare squadra pensando al futuro, soprattutto occupazionale dei giovani del territorio».